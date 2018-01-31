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Volkan Şen Konyaspor'da

Trabzonspor'da tutunamayan Volkan Şen, Süper Lig ekibi Konyaspor'a satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandı.

Volkan Şen Konyaspor'da
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Devre arası transfer döneminde kadrosuna Samuel Eto'o, Adis Jahovic gibi yıldızları katan Atiker Konyaspor, Trabzonspor'dan Volkan Şen'i transfer etti.

OMUZLARDA KARŞILANMIŞTI

Sezon başında Trabzonspor'a omuzlarda karşılanarak geri dönen Volkan Şen, bordo-mavili ekipte yine tutunamadı.

Milli futbolcu Volkan Şen, Transferin son gününde Konyaspor'a transfer oldu.

BU SEZON 4 MAÇ OYNADI

Trabzonspor'da istediği forma şansını bulamayan Volkan Şen, Atiker Konyaspor ile anlaştı.

Bordo-mavili ekipte bu sezon sadece 4 maçta forma giyebilen 30 yaşındaki futbolcu sezon sonuna kadar Atiker Konyaspor forması giyecek.

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