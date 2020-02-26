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Adana Demirspor'da Volkan Şen rüzgarı

Adana Demirspor'un bu sezon kadrosuna kattığı Volkan Şen, takımını sırtlamaya devam ediyor.

| Haber Merkezi
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Çukurova temsilcisi Adana Demirspor, Menemenspor deplasmanında 2-0 geriye düşmesine rağmen maçı 3-2 çevirerek haftayı kayıpsız geçti.

TFF 1.Lig'in 24. haftasında Adana Demirspor, Menemen İlçe Stadı'nda Ekol Göz Menemenspor'a konuk oldu. Ev sahibi ekip Menemenspor, maçın başında Mehmet Boztepe'nin golü ile 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Ege temsilcisi Tayfun Aydoğan'ın golü ile 17. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Adana Demirspor, 43. dakikada Hasan Kılıç ile farkı 1'e indirdi ve ilk yarı 2-1 Menemenspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

İlk yarının sonlarında gelen golle ikinci yarıya etkili başlayan Adana Demirspor, 52. dakikada Erkan Zengin'in penaltı golüyle skoru eşitledi. Dakikalar 55'i gösterirken sahneye çıkan Volkan Şen, takımının galibiyet golünü kaydetti.

BU SEZON 7 ASİSTE ULAŞTI

32 yaşındaki tecrübeli oyuncu Volkan Şen, Adana Demirspor formasıyla 19. maçında 4. golünü kaydetti. Volkan, 4 golünün yanına 7 asist eklemeyi başararak takımının hücum yükünü sırtladı.

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