Volkan Şen Yunanistan'a transfer oluyor

Konyaspor forması giydikten sonra boşta kalan ve şu an kulüpsüz kalan Volkan Şen’in, futbol hayatına komşuda devam edecek.
Yunan ekibi Aris’in 31 yaşındaki futbolcuya transfer teklifi yaptığı duyuruldu.
Yunanistan Süper Ligi’nde yedinci sırada bulunan ve Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren sarı-siyahlı ekibin futbolcuyla görüşme halinde olduğu belirtildi.
Fenerbahçe, Bursaspor, Trabzonspor gibi ekiplerde de oynayan Volkan, 26 kez de milli formayı giymişti.
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