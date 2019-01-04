Volkan Şen Yunanistan'a transfer oluyor

1 AMK gazetesi kapandı Açık Mert Korkusuz adlı spor gazetesi, 2012 yılında başladığı yayın hayatına son verdi.

2 Fenerbahçeli futbolcular cuma namazında İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Fenerbahçe'de futbolcular, cuma namazına gitti. Taraftarlar, cami çıkışı Benzia, Slimani, Ayew ve Mehmet Topal'a büyük ilgi gösterdi.

3 Fenerbahçe'nin Tolgay için yaptığı teklif Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi, Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan'ın peşine düştü.

4 Süper Lig'in ilk yarısında en çok kazanan hakemler Süper Lig'in ilk yarısında en çok kazanan hakemler 187 bin 200 TL'lik gelirlerle Fırat Aydınus ve Cüneyt Çakır oldu.

5 Eren Derdiyok'u Stuttgart istiyor Galatasaray'da Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Eren Derdiyok'u, Alman ekibi Stuttgart'ın transfer edebileceği ifade edildi.

6 Beşiktaş'ın Burak Yılmaz için ödeyeceği para Trabzonspor, Beşiktaş'ın Burak Yılmaz için 8 milyon 500 bin TL bonservis bedeli ödeyeceğini açıkladı. Bordo-mavili kulüp ise Burak'a alacaklarından dolayı 10 milyon 600 bin TL ödeyecek.

7 Burak Yılmaz ilk antrenmanına çıktı Beşiktaş'ın yeni transferi Burak Yılmaz, siyah-beyazlı formayla ilk antrenmanına çıktı. Şenol Güneş, Burak'ı takım arkadaşlarıyla tanıştırdı.

8 Ersun Yanal'dan Skrtel'e: Takımda kalmanı istiyorum Ersun Yanal, Fenerbahçe'den ayrılmak isteyen Martin Skrtel'i takımda tutmak için ikna etmeye çalışıyor.

9 Demba Ba'dan transfer sözleri Galatasaray'ın gündemindeki Demba Ba sarı-kırmızılı taraftarlara, "Çok az daha bekleyin" dedi.