Volkan Şen'e nafaka şoku

Adana Demirspor forması giyen ve kariyerinde daha önce; Trabzonspor, Bursaspor, Fenerbahçe ve Konyaspor gibi takımlarda oynayan Volkan Şen, boşanma aşamasındaki eşinin tazminat talebiyle sarsıldı.

Victoria Leanne Lira, Volkan Şen'den çocuğu ve kendisi için 200 bin liradan fazla nafaka ve 600 bin sterlin (yaklaşık 5 milyon lira) tazminat istedi.

"MÜVEKKİLİMİN 600 BİN STERLİN ÖDEYECEK DURUMU YOK"

Boşanma davasını sosyal medyadan öğrendiğini söyleyen Volkan Şen ise; iddiaların gerçeğe aykırı olduğunu belirtti.

Şen'in avukatı, yaptığı açıklamada, "İddialar gerçeğe aykırıdır. Davacının istediği 600 bin sterlin fahiş ve hukuki dayanaktan yoksundur. Ayrıca müvekkilimin bir yıldır boşta olduğu düşünüldüğünde nafakayı karşılaması da mümkün değildir." dedi.

GEÇEN SEZONU BOŞTA GEÇİRMİŞTİ

Bu sezon başında kariyerine TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor formasıyla devam eden Volkan Şen, geçtiğimiz yıl ise kendisine kulüp bulamayarak boşta geçirmişti.