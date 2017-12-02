Volkan Şen'in yüzü gülmüyor

Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra bir süre boşta kalan, transfer döneminin bitimine sayılı günler kala Trabzonspor’a imza atan Volkan, istenilen performansı sergileyemiyor.

VOLKAN ŞEN TERCİH EDİLMİYOR

Sezon başı kampı geçirmediği için kondisyon olarak düşük kalan oyuncu, bütün çabalamasına rağmen maç eksiği de bulununca teknik direktörler tarafından tercih edilmiyor.

Trabzonspor’a, kendini yeniden katılmak için istekli bir şekilde gelen Volkan, son olarak Erzurumspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında da kadroya giremedi. Volkan’ın devre arasında ayrılıp, oynayabileceği bir takıma gideceği konuşuluyor.