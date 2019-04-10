Volkan ve Feghouli'den derbi sözleri

Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde, iki takımın futbolcularından da iddialı açıklamalar geliyor.

VOLKAN, DERBİ HAVASINI ANLATTI

Defalarca kez derbilerde forma giyen kaptan Volkan Demirel, ilk kez bu maçın atmosferini yaşayacak arkadaşlarıyla konuştu.

Antrenman sonrası arkadaşlarıyla bir toplantı yapan Demirel, "Evimizde ilk defa Galatasaray derbisi heyecanını yaşayacak olanlar var. Biz burada tam 19 yıldır yenilmiyoruz ve bunların birçoğuna ben şahit oldum. Pazar günü kazanacağız. Bu heyecan başka, bu maçı kazanmaktan başka çaremiz yok. Galatasaray'ı buradan eli boş gönderelim. Normal şartlarda stadımızda gördüğünüz atmosferin kat ve kat fazlası olacak. Taraftarımıza galibiyet hediye etmeliyiz" şeklinde konuştu.

Öte yandan Ersun Yanal, tecrübesine güvendiği Volkan Demirel'e derbide kaleyi emanet edecek.

FEGHOULİ: BU KEZ KAÇAMAZLAR

Sarı-kırmızılı takımın son dönemde en formda futbolcusu olan Feghouli, derbi öncesi konuştu.

İlk maçta Fenerbahçe'yi ellerinden kaçırdıklarını belirten Cezayirli yıldız, "Derbilerin favorisi yoktur ama biz kazanmak zorundayız. Şampiyonluk yolunda 3 puan çok önemli. İlk yarıda rakibimizi elimizden kaçırdık ama bu kez farklı olacak." ifadelerini kullandı.

Son haftalarda attığı gollere dikkat çeken Feghouli, "Derbide de golüm var" dedi.