Volkan ve Love'dan derbi sözleri

Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren derbide Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı-lacivertli ekibin 3 puan gerisinde yer alan siyah-beyazlılar kazanamazsa şampiyonluk yolunda ağır darbe alacak.

KAZANIRSAK BEŞİKTAŞ SAFDIŞI KALIR

Defalarca bu tarz maçları oynayan Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel maç öncesi arkadaşlarıyla bir toplantı yaptı. Volkan arkadaşlarına, "Bu bizim şampiyonluk maçımız. Beraberlik de bizim için kötü bir sonuç değil ancak galibiyet için oynamamız gerekiyor. Eğer bu maçı kazanırsak rakibimizi saf dışı etmiş olacağız. Şampiyonluk yarışında psikolojik anlamda önümüz açılacak. Herkes bu bilinç içinde sahaya çıksın ve yüreğiyle oynasın" dedi.

VAGNER LOVE'DAN GOL SÖZÜ

Beşiktaş'ın Brezilyalı forveti Love da derbide gol atacağını ifade ederek şöyle konuştu, "Şampiyonluk yolunda her maç önemli ama derbi maçlarda atacağım gol ya da gollerle sahadan üç puanla ayrılmak, bana büyük mutluluk verir. Bugün golüm var ve bunun için çok çalışacağım"