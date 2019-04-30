Volkan ve Sadık PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçeli Volkan Demirel, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle, Sadık Çiftpınar ise yayın talimatlarına aykırı hareketleri sebebiyle Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

VOLKAN AÇIKLAMALARINDAN DOLAYI SEVK EDİLDİ

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan ve 1-1 sona eren derbinin ardından Volkan Demirel'in açıklamaları gündeme oturmuştu.

Mücadelede yedek soyunan Demirel, karşılaşmanın ardından bordo-mavili ekibin analizcisi Gökhan Kandemir'e yönelik, "Trabzonspor'un analizcisi midir tercümanı mıdır neyse, tam içeri girerken arkamdan gereksiz laflar söylüyor. Kendisinden tüm camiamızdan özür dilemesini rica edeceğim. Özür dilemezse ben gider otobüsten alır özür diletirim .O doğduğundan beri biz burada yenilmiyoruz. Herkes haddini bilecek." ifadelerini kullanmıştı. Deneyimli kaleci bu söylemleri sonrası PFDK'ya sevk edildi.

SADIK YAYIN TALİMATLARINI İHLAL ETTİ

Derbide kırmızı kart gören Sadık Çiftpınar ise yayın talimatlarına aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği açıklandı.

Talimatlar gereği kırmızı kart gören bir oyuncu basın toplantısına çıkamaz, karma alanda ropörtaj veremez. Sadık mücadele sonrasında basın mensuplarına açıklama yaptığı için bu talimatı ihlal etti ve Disiplin Kurulu'na gönderildi.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu VOLKAN DEMİREL'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi ve "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca 30.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu SADIK ÇİFTPINAR'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 21. maddesi uyarınca 28.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."