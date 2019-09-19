Volkan'dan Altay'a: Hatalarından ders çıkar

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a 3-1 yenildiği maçta sarı-lacivertli ekibin savunma hattı büyük hatalar yaptı. Akdeniz ekibinin attığı 3 gol de rakibin hatalarıyla geldi.

"BU ELEŞTİRİLERE ALIŞMAN LAZIM"

Alanyaspor'un ilk golünde taçtan gelen topta Zanka ile çarpışan ve meşin yuvarlağın filelere gitmesine sebep olan Altay Bayındır da eleştirilerden payına düşeni aldı.

Morali son derece bozuk olan Altay Bayındır'ı ise Volkan Demirel motive etti. Futbolu bıraktıktan sonra teknik ekibe katılan ve Ersun Yanal'ın yardımcılığını yapan Volkan Demirel, Altay'la özel olarak ilgileniyor.

21 yaşındaki kaleciye hatalarından ders çıkarması yönünde öğüt veren Volkan Demirel, "Kaleciler yalnızdır. Her zaman bu tarz eleştiriler alacaksın, bunları kafana takma. Hatalarından ders çıkar ve futbolun takım oyunu olduğunu unutma. Bundan sonra senin performansın yükseldikçe takım arkadaşlarının da performansı yükselecektir" dedi.