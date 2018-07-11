Volkan'dan sonra Kameni de F.Bahçe'de kaldı

Fenerbahçe'de taraftarının beklediği yabancı kaleci transferi gerçekleşmeyecek.
Volkan'la yeniden anlaşan, Altınordu'nun genç kalecisi Berke'yi kadrosuna katan sarı-lacivertliler, kariyerli bir yabancı kaleci almayı planlıyordu ancak Kameni hesapları bozdu.
KAMENİ AYRILIĞA YANAŞMADI
Fenerbahçe'de kaleci konusuna nokta koyuldu. Sarı-lacivertli kulüpte geçtiğimiz gün yeni sözleşme imzalayan kaptan Volkan Demirel'in ardından, takımın ikinci kalecisi Carlos Karneni ile de mecburen yola devam edileceği öğrenildi.
Phillip Cocu, Fenerbahçe'yle 2020 yılına kadar sözleşmesi olan Kameni'yi yeni sezonda kadroda düşünmüyordu fakat Kamerunlu file bekçisi ayrılık konusunda kriz çıkarınca, takımda kalmasına karar verildi.
VOLKAN BİRİNCİ KALECİ
Böylece Sarı-lacivertlilerin gelecek sezon kaleyi teslim edeceği 3 isim de netleşmiş oldu. Fenerbahçe'de yeni sezonda Volkan Demirel birinci kaleci, Carlos Karneni ikinci kaleci, Altınordu'dan transfer edilen genç Berke Özer ise üçüncü kaleci olacak.