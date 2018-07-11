Volkan'dan sonra Kameni de F.Bahçe'de kaldı Fenerbahçe'yle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kameni takımdan ayrılmayı reddetti. Bu durumda yeni bir kaleci alamayacak olan sarı-lacivertlilerde birinci kaleci Volkan olacak. 11.07.2018 - 10:18