Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kalan 8 haftalık bölüm için yeni prim sistemi getirdi. Buna göre, kazanılan her maçın primi ayrı olacak.

2018 yılında ligde 12 gol atan Gomis'i bu alanda geçen tek isim 18 golü bulunan Cristiano Ronaldo oldu.

Gomis, Ronaldo'dan sonra en çok gol atan futbolcu

Volkan'dan sonra Muslera da orta sahadan gol yedi

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Fatih Terim: Çok güzel gol yedik

Galatasaray teknik Direktörü Fatih Terim, bugün çok iyi bir maç olduğunu ve Trabzonspor'dan çok güzel bir gol yediklerini söyledi.