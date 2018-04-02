Volkan'dan sonra Muslera da orta sahadan gol yedi

Spor Toto Süper Ligi'nin 27. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılıların 2-1 kazandığı mücadelenin son dakikalarında inanılmaz bir olay yaşandı.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)
KUCKA ORTA SAHADAN AVLADI
Muslera'yı önde yakalayan Trabzonspor'un Slovak futbolcusu Kucka, orta sahada (52 metre) muazzam bir gole imza attı.
Uruguaylı kaleci, yediği bu gol sonrası sosyal medyada dalga konusu oldu.
Özellikle Fenerbahçeli taraftarlar, Boluspor maçında 40 metreden gol yiyen Volkan Demirel'in capsini paylaşarak Muslera'ya gönderme yaptı.
Volkan'ın Boluspor maçında yediği gol: