Volkan'dan takım arkadaşlarına eleştiri

Ligde bu sezon 2 kez yenildiği rakibi Akhisarspor'a, Ziraat Türkiye Kupası finalinde de 3-2 mağlup olan Fenerbahçe'de, kaptan Volkan Demirel maç sonu soyunma odasında adeta patladı.

F.BAHÇE'NİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ KAVRAYAMAMIŞSINIZ

Takım kaptanı olarak arkadaşlarına çıkışan ve yerli-yabancı oyuncu fark etmeksizin içindekileri haykıran Volkan, "Burası F.Bahçe" diyerek sözlerine başlarken hedefinde ise önce yerli oyuncular vardı: "Bizimle yaşayan, beraber üzülen, sonuçlara göre sevinen cefakar taraftarlarımız var. Anadolu'nun birçok şehrinden buraya geldiler, onların önünde bu kupayı kaldıran biz olmalıydık. Siz nerede oynadığınızı zannediyorsunuz. F.Bahçe'nin büyüklüğünü ve formasının ağırlığını hala kavrayamamışsınız."





SIRADAN BİR AVRUPA TAKIMI MI ZANNETTİNİZ?

Tecrübeli futbolcu daha sonra ise yabancı oyunculara dönerek, "Siz F.Bahçe'yi Avrupa'nın sıradan bir takımı mı zannettiniz? Bulduğumuz fırsatları değerlendirmeliydik. Akhisar bunu başarıyorsa siz de yapmalısınız. Onlar geldiklerinde gol attılar bizler atamadık" dedi.