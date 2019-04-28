Volkan'ı kızdıran sözler

Fenerbahçe ile Trabzonspor'un karşı karşıya geldiği karşılaşmanın ardından Volkan Demirel ile Trabzonspor cephesi arasında bir tartışma yaşanmıştı.

Deneyimli kaleci mücadelenin ardından sert açıklamalar yaparak, "Trabzonspor'un analizcisi midir tercümanı mıdır neysek tam içeri girerken arkamdan gereksiz laflar söylüyor. Kendisinden tüm camiamızdan özür dilemesini rica edeceğim. Özür dilemezse ben gider otobüsten alır özür diletirim .O doğduğundan beri biz burada yenilmiyoruz. Herkes haddini bilecek." şeklinde konuşmuştu. Olayın detayları ortaya çıktı.

KÜME DÜŞECEKSİNİZ İŞARETİ KIZDIRDI

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Cem Karaca, Radyospor'a olayla ilgili şu açıklamaları yaptı: "Volkan Demirel ile Gökhan Kandemir'in yaşadığı olay tam önümde gerçekleşti. Maçın bitiş düdüğünün ardından tribünden Gökhan Kandemir'e yabancı cisim atıldı. Atılan yabancı cisim de çakmaktı. Tribünden atılan çakmak Gökhan Kandemir'in başını sıyırdı.

Gökhan Kandemir bu esnada taraftara döndü ve baş parmağıyla aşağı doğru göstererek 'küme düşeceksiniz' dedi. Volkan, Gökhan Kandemir'in hareketini gördü ve yanına geldi. İkiliyi daha sonra ayırdılar. Gökhan Kandemir direkt Volkan'la değil taraftarla diyalog yaşadı. Volkan da bu duruma tepki gösterdi."