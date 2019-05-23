Volkan'ın bırakmaya niyeti yok

Sarı-lacivertli takımın 38 yaşındaki kaptanı Volkan Demirel'in, hafta sonu oynanacak Antalyaspor karşılaşmasında son kez Fenerbahçe formasını giyeceği ifade ediliyor. Ancak Volkan, bırakmaya niyetli değil.

"2 YIL DAHA OYNARIM"

17 yıldır Fenerbahçe forması giyen başarılı kalecinin sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Yönetim, Volkan'a jübile yapıp gelecek yıl kulüpte görev alması yönünde bir teklif götürdü.

Volkan Demirel ise hala fiziksel ve mental olarak güçlü olduğunu ve 2 yıl daha takımda kalmak istediğini belirtti.

40 yaşına kadar futbol oynayıp takıma liderlik etmeye devam edebileceğini söyleyen Volkan'ın 4. yıldızı takma hedefi de var. Düşüncelerini yönetime ileten deneyimli kaleci, çıkacak karara göre kariyerine yön verecek.

Volkan'ın sezon sonunda emekli olmayı düşünmediği, Fenerbhaçe'den teklif almazsa yurt dışında bir takımda futbol hayatına devam edeceği gelen bilgiler arasında.