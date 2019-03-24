Volkan'ın hayatı Zeynep Demirel'in filmine konu oluyor

Fenerbahçeli milli eldiven Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, yapımcı olmaya karar verdi.

Demirel, Daire Production adını verdiği yapım şirketinin ilk projesi ise bir futbolcunun hayatını anlatacağı 'Krampon' filminin çalışmalarına başladığını aktardı.

Volkan Demirel, futbola Kartalspor'da başladı. Sık sık yaşadığı maddi olanaksızlıklardan bugünlere geldiğini aktaran başarılı kaleci, eşine de ilham verdi.

BİLDİĞİM KONUYLA İLGİLENMEK İSTEDİM

Günaydın gazetesine konuşan Demirel, çekeceği film için, "İlham kaynağım tabii ki eşim Volkan Demirel. Ancak filmimde anlattığım kişi o değil. İlk uzun metrajımda kamerayı, bildiğim bir konuya, futbola çevirmek istedim" dedi.

Demirel, sektöre nasıl giriş yaptığını da şöyle anlattı:

"Aslında benim hayalimdeki meslek yönetmenlik. 'Elmacı' adında orta metraj belgesel filmim var. Şu an festivalleri dolaşıyor. Ressam Ali Elmacı'nın sanatıyla ilgili deneysel bir belgesel. Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü'nü bitirdim. Bu belgesel de mezuniyet projem."





EŞİMDEN İLHAM ALDIM

Zeynep Demirel sözlerine şöyle devam etti:

"Bir futbol başarı hikayesi. Şimdilik adını 'Krampon' koyduk. Çok yakından tanıdığım o hayata odaklanmak istedim. Sonuçta bildiğin yerden yola çıkmak, yolda karşılaşacağın riskleri aza indirir.

Volkan, sürekli bana futbola nasıl başladığından bahseder. Maddi yetersizlikten nasıl zirveye ulaştığına dair çok çarpıcı bir hikayesi var. Onun hikayesinden ilham aldım."