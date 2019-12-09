WADA, Rusya'yı olimpiyat ve Dünya Kupası'ndan men etti

Dünya Dopingle Mücadele Kurumu (WADA) bugün İsviçre'nin Lozan kentinde yaptığı toplantıda, Rusya'nın 4 yıl boyunca tüm uluslararası spor müsabakalarından men edilmesi kararı aldı.

TÜM ORGANİZASYONLARDAN MEN CEZASI

Rusya Dopingle Mücadele Ajansı (RUSDA) Başkanı Yuriy Ganus'un açıklamasına göre, 12 üyeli WADA Yönetim Kurulu, Uyum Komitesi'nin tavsiyesi üzerine Rusya'ya yönelik yaptırım kararını onayladı. Karar doğrultusunda Rusya, 4 yıl boyunca uluslararası spor müsabakalarına katılamayacak.

Bu karar doğrultusunda Rusya, Tokyo 2020 Olimpiyatları ve 2022 Dünya Kupası'nda mücadele edemeyecek. Doping yapmadığını kanıtlayan sporcular tarafsız olarak organizasyonlara katılabilecekler.

Rusya'nın bu karara itiraz etmek için 21 günlük süresi bulunuyor.

Öte yandan Rusya'nın son 5 olimpiyatlar dahil olmak üzere devlet destekli bir doping organizasyonu içinde olduğu iddia ediliyordu.