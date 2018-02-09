Wade yuvaya geri döndü

NBA'deki draft döneminin son gününde büyük isimler takas edildi. Cleveland Cavaliers, Los Angeles Lakers'tan Jordan Clarkson ve Larry Nance'i almak için Isaiah Thomas, Channing Frye ve 2018 Draft ilk tur hakkını verdi.

DERRİCK ROSE UTAH JAZZ'DA

Clevelend, bu takasın haricinde Sacramento Kings ve Utah Jazz ile üçlü takasa girdi. Üçlü takas sonucunda Rodney Hood ve George Hill, Cavaliers'a giderken, Iman Shumpert ve Joe Johnson ise Sacramento Kings'e gitti. Jae Crowder ve Derrick Rose ise Utah Jazz'a takas edildi.

MİAMİ EFSANESİ EVİNE GERİ DÖNDÜ

Cavs, Dwyane Wade'i de korumalı 2. tur draft hakkı karşılığında Miami Heat'e geri gönderdi.

Wade, 2003 yılında Miami tarafından seçilmiş ve tam 10 kez All-Star seçilme başarısı göstermişti.

Miami Heat forması altında 3 şampiyonluk yaşayan Wade, sezon başında Cleveland Cavaliers'a gitti. .



