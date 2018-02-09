Warriors iki maç sonra galip

NBA'in son şampiyonu Golden State Warriors, özellikle ikinci yarıdaki etkili savunmasının yardımıyla Oracle Arena'da ağırladığı Dallas Mavericks'i 121-103 mağlup ederek Batı Konferansı'nda liderliğini sürdürdü.

DURANT 24 SAYI ATTI

Sezonun 42'nci galibiyetine ulaşan lider Warriors'ta Kevin Durant 24 sayı 9 ribaunt ve 4 asist, Stephen Curry 20 sayı 8 asist ve 7 ribaunt, Klay Thompson 18 sayı, Draymond Green ise 12 sayı ve 10 ribauntla oynadı.

Bu sezon 38'inci kez kaybeden Mavericks'te Dennis Smithy Jr. 22, Dwight Powell 18, Wesley Matthews 17 sayı, Dirk Nowitzki ise 16 sayı ve 11 ribauntluk performans sergiledi.