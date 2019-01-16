Warriors ilk çeyrekte 51 sayı attı

NBA'de Batı Konferansı'nda zirveyi ilgilendiren maçta Golden State Warriors deplasmanda lider Denver Nuggets ile karşılaştı.
142- 111'lik skorla galip gelen Warriors rakibini adeta bozguna uğrattı. Gecede ilk çeyreği Golden State Warriors 51-38 öne bitirirken iki takım toplam 79 sayı kaydetti. Unutulmaz bir maç başlangıcına imza atan Warriors 14'te 10 üçlük isabeti buldu.
Maçın geri kalanını rahat oynayan Warriors'ta Stephen Curry 30 dakikada 31 sayı 6 ribaund 4 asist, Klay Thompson 31 sayı 3 top çalma, 3 asist, Kevin Durant 27 sayı 4 ribaund 6 asist, Draymond Green ise 4 sayı 13 asist 6 ribaundla oynadı. Denver'da ise Malik Beasley 22, Jamal Murray 21 sayı üretti