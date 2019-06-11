Warriors kazandı seriyi 6. maça uzattı

NBA'de final serisi nefes kesiyor. Son şampiyon Golden State Warriors, Raptors deplasmanında istediğini aldı.

Kevin Durant dönüş yaptıktan sonra 12 dakika kalıp yeniden sakatlanırken, Stephen Curry ve Klay Thompson takımını sırtlayan isimler oldu.

CURRY'DEN 31 SAYILIK KATKI

Warriors'ta Curry 31 sayı 7 asist-8 ribaunt, Thompson 26 sayı-4 asist-6 ribaunt, Durant 11 sayı-2 ribaunt, Green 10 sayı-10 ribaunt-8 asist, kenardan gelen DeMarcus Cousins ise 14 sayı-6 ribaunt yaptı.

Raptors'ta ise Leonard 26 sayı-12 ribaunt-6 asist, Siakam 12 sayı-4 ribaunt, Gasol 17 sayı-8 ribaunt, Lowry 18 sayı-6 asist, Ibaka 15 sayı-6 ribaunt ile mücadele etti.

Serinin 6. maçı, 14 Haziran Cuma günü TSİ 04.00'te Warriors'ın ev sahipliğinde oynanacak. 1995'te kurulan Kanada ekibi Raptors, bu maçı kazanması halinde ilk şampiyonluğuna ulaşacak. Warriors ise kalan iki karşılaşmayı kazanarak üst üste 3. olmak üzere son 5 yılda 4. şampiyonluğunu elde etmeye çalışacak.