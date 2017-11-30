Warriors Lakers'ı uzatmada yendi

Kaliforniya eyaleti takımları Los Angeles Lakers ile Golden State Warriors arasındaki karşılaşma büyük heyecana sahne oldu. 109-109'luk skorla uzatmaya giden müsabakayı, 127-123 misafir Warriors kazandı.
CURRY'DEN 28 DURANT'TEN 29 SAYI
Warriors'ın all-star oyun kurucusu Stephen Curry, 13'ü uzatmada 28 sayı atmasının yanı sıra 7 asist ve 5 ribaunt üretti. Kevin Durant 29 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, Klay Thompson 20 sayı, Draymond Green ise 15 sayı, 11 ribaunt, 9 asist, 4 top çalmayla oynadı.
4 oyuncunun 20 sayı barajını aştığı Lakers'ta Brandon Ingrami, 32 sayıyla kariyer rekoru kırdı. Jordan Clarkson 21 sayı, 8 asist, 6 ribaunt, Kentavious Caldwell-Pope 21 sayı, 7 ribaunt ve Julius Randle 20 sayılık katkıda bulundu.