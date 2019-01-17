Warriors-Pelicans maçında 3 sayı rekoru

Abdurrahim Albayrak: Transferi biz de merak ediyoruz

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Tolga Ciğerci'nin 2 ay daha sahalardan uzak kalacağını söyledi. Koç, tecrübeli futbolcunun futbolu bırakma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu da ifade etti.

Galatasaray'ın 12 milyon euroya Stuttgart'a sattığı Ozan Kabak transferinin arka planında Bayern Münih'in de yer aldığı ifade edildi.

Güntekin Onay, sözleşmesi feshedilen Tarık Çamdal hakkında değerlendirmelerde bulundu. Onay, "Tepki gösterenler, hayatında hiçbir işte çalışmamış, aklı başında olmayan insanlar" dedi.

Trabzonspor, FIFA tarafından verilen transfer yasağının 31 Ocak 2019 tarihine kadar kaldırılmayacağını açıkladı.

Kocaeli'de yaşayan ve iyi bir Galatasaray taraftarı olan Velican Öndeş, sarı-kırmızılı ekibin idmanına konuk oldu, hayallerini gerçekleştirdi.

1 Alman basını: Ozan'ın haklarını Bayern Münih aldı Galatasaray'ın 12 milyon euroya Stuttgart'a sattığı Ozan Kabak transferinin arka planında Bayern Münih'in de yer aldığı ifade edildi.

2 Güntekin Onay Tarık'ı savundu Güntekin Onay, sözleşmesi feshedilen Tarık Çamdal hakkında değerlendirmelerde bulundu. Onay, "Tepki gösterenler, hayatında hiçbir işte çalışmamış, aklı başında olmayan insanlar" dedi.

3 Ali Koç: Tolga'nın kariyeri bitebilir Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Tolga Ciğerci'nin 2 ay daha sahalardan uzak kalacağını söyledi. Koç, tecrübeli futbolcunun futbolu bırakma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu da ifade etti.

4 Aatıf Chahechouhe Ç.Rizespor'da Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'den Aatıf'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

5 Göztepe Baba Rahman'ı transfer etti Göztepe, Chelsea forması giyen Baba Rahman'ın kiralanması konusunda İngiliz ekibiyle anlaşmaya vardı.

6 Ersun Yanal'ın kalmasını istediği 3 futbolcu FB TV'de konuşan Başkan Ali Koç, Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda yaptıkları transfer çalışmalarını anlattı. Sözleşmesi bitecek 12 oyuncu içinden kalacak isimleri açıkladı.

7 Trabzonspor: FIFA transfer yasağımızı kaldırmadı Trabzonspor, FIFA tarafından verilen transfer yasağının 31 Ocak 2019 tarihine kadar kaldırılmayacağını açıkladı.

8 Son dönemin en mükemmel vole golü - İZLE Amatör maçta atılan bir vole golü, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

9 Abdullah Avcı'dan 5 yıllık imza Başakşehir Kulübü, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan teknik direktör Abdullah Avcı'nın sözleşmesini 5 yıl uzattı.