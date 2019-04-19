Warriors, saha avantajını geri aldı

Fatih Terim: Burada puan bırakmak beni çok üzdü

Ersun Yanal: Belki de G.Saray'ı şampiyonluktan ettik

Taha Tokyo'da ya tamam ya devam diyecek

1 Fatih Terim Kayserispor planı: Erken gol atın Takım olarak derbiyi unutmak ve Kayserispor maçına odaklanmak isteyen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, fubolcularına galibiyet için erken gol bulmalarını söyledi.

2 Topu kontrol etmek isterken gol yiyen kaleci MLS Ligi'nde Minnesota Stars takımı forması giyen kaleci Sean Johnson, takım arkadaşının geri pasını kontrol etmek isterken topu kendi ağlarına gönderdi.

3 Fikret Orman, Ahmet Nur Çebi'yi yönetimine almak istiyor Beşiktaş'ta başkanlığını kaybetmek istemeyen Fikret Orman, muhalefetin en güçlü adayı Ahmet Nur Çebi'ye birlikte çalışma teklifi yapacak.

4 Gökhan Gönül şampiyonluğa inanıyor Beşiktaş forması giyen Gökhan Gönül, Başakşehir galibiyetinin ardından bir ivme kazandıklarını ve kalan 6 haftada sahadan galibiyetle ayrıldıkları takdirde şampiyon olabileceklerini söyledi.

5 Monreal maç oynanırken tuvalete gitti Arsenal'in Napoli ile oynadığı Avrupa Ligi mücadelesinde, karşılaşma devam ederken tuvalete giden monreal, sonrasında oyuna geri döndü. Yaşanan bu komik durumu taraftarlar tiye aldı.

6 Sinan Gümüş Genoa'yla anlaştı Sarı-kırmızılı taraftarlara "Bunların hepsi Suriyeli" dediği için Galatasaray kariyeri sona eren Sinan Gümüş, İtalyan ekibi Genoa ile anlaşmaya vardı.

7 İnter Elif Elmas için geliyor İtalyan medyası, Serie A takımlarından İnter'in Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Elif Elmas'la transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a geleceğini yazdı.

8 Hasan Şaş: Volkan bana küfür etti Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş, Kadıköy'de Volkan Demirel'le yaşadığı gerginliği anlattı. Şaş taraftarı selamlamayı gittiğini ancak o sırada Volkan'ın kendisine küfür ettiğini söyledi.

9 Fenerbahçeli Frey'in ilginç dansı Sosyal medyada İsviçreli oyuncunun spor salonundaki ilginç dansının paylaşıldığı video dikkat çekti.