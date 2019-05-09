Warriors seride avantajı yakaladı

1 Ersun Yanal ilk transfer listesini yönetime verdi Gelecek sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Ersun Yanal, ilk olarak Emre Kılınç, Çağlar Söyüncü, İrfan Can Kahveci ve Mehmet Özcan'ın alınmasını istedi.

2 Frey sezonu kapattı Fenerbahçeli futbolcu Michael Frey, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı. İsviçreli futbolcu, kalan 3 haftada forma giyemeyecek.

3 Everton, Onyekuru'yu Beşiktaş'a önerdi Cenk Tosun'un son transfer taksidini ödemeyen Everton, siyah-beyazlı ekibe 5 milyon euroluk alacak yerine G.Saray'a kiraladığı Onyekuru'yu teklif etti.

4 Yeni MHK sistemi Merkez Hakem Kurulu'nun yeni sistemi belli oldu. Bundan sonra erkeklerin fiziksel testlerini geçen kadın hakemler de Süper Lig'de görev yapabilecek.

5 Cüneyt Çakır'ın yıllık kazancı FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, bu sezon şimdiye kadar 875 bin TL kazandı. Çakır'ın kazancının sezon sonuna kadar 1 milyon TL'yi bulması bekleniyor.

6 Mustafa Pektemek sezon sonu ayrılıyor Beşiktaş, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mustafa Pektemek'le yollarını ayırıyor.

7 Ajaxlı futbolcular maçta oruç açtı Ajax'ın Müslüman futbolcuları Hakim Ziyech ile Noussair Mazraoui, Tottenham maçının 24. dakikasında saha kenarına gelerek oruçlarını açtı.

8 Fatih Terim 5.2 milyon TL'yi bağışladı Fatih Terim, TFF'den aldığı 5.2 milyon TL'lik tazminatı Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışladı.

9 Ajax'ın peri masalı son buldu Juventus'u, Real Madrid'i, Bayern Munich'i eleyerek Yarı Final'e kalan Ajax, Tottenham karşısında yenilerek final biletini elinden kaçırdı, ancak bu seneki performansları ile gönüllerin şampiyonu oldu