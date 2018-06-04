Warriors seriyi 2-0'a getirdi

NBA finallerinin ikinci maçında da Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers'ı devirdi. 3. çeyrek sonuna kadar başabaş giden mücadelede, Curry son perde performansı skoru belirledi. 122-103

Fenerbahçe'nin Seçimli Olağan Genel Kurulunda 16.092 oy alarak başkan seçilen Ali Koç "Allah doğrunun yanında oldu ve iyilik kazandı" dedi.

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik'in de olduğu önemli isimler yer alıyor.

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç oldu. Koç'un başkanlığının ardından ise gözler Aykut Kocaman'a çevrildi.

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Fikret Orman: Talisca'nın bir yerleri kalktı

Anderson Talisca'nın gidişi hakkında konuşan Fikret Orman "Bizim taraftarlar yabancı futbolcuyu göklere çıkarıyor. Bunu gören oyuncu da havalara giriyor. Bir anda bir yerleri kalkıyor." dedi.