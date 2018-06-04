Warriors seriyi 2-0'a getirdi

Final serisinin ilk 2 maçı Golden State Warriors sahasındaydı. İlk maçı uzatmada kazanan GSW, 2. maçı daha rahat bir oyunla kazandı.
EV SAHİBİ MAÇ BOYUNCA ÜSTÜNDÜ
Maçın başında iyi bir performans ortaya koyan Warriors, Cleveland'ın çıkışına rağmen ilk periyotu 32-28 önde tamamladı.
LeBron'un hücumda çok fazla etkin olamadığı ikinci periyotta fark açılmaya devam etti. Golden State Warriors, devre arasına 59-46'lık üstünlükle gitti.
3. periyotta canlanan Cleveland'ı durduran, 3'lükler oldu. Üst üste 3'lükler bulan ev sahibi Warriors, son periyota 10 saylık farkla girdi.
Son bölüme damgasını vuran isim Stephen Curry oldu. GSW'nin yıldızı Curry, üst üste attığı üçlüklerle farkı açtı. 122-103
LEBRON TRİBLE DOUBLE'Yİ 1 RİBAUNTLA KAÇIRDI
Cleveland Cavaliers'ta LeBron James'in 29 sayı, 9 ribaund, 13 asistlik performansı mağlubiyeti engelleyemedi. Kevin Love 22 sayı, 10 ribaund ile double-double yaptı.
CURRY REKOR KIRDI
Golden State Warriors'ta Stephen Curry 33 sayı, 7 ribaund, 8 asistlik performans sergiledi ve 9 üçlük bularak NBA Finallerinde en çok atılan üçlük rekorunu kırdı. Kevin Durant ise 26 sayı, 9 ribaund, 7 asist üretti.