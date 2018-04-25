Warriors seriyi evinde kapattı

Golden State Warriors, Batı Konferansı ilk tur serisi 5. mücadelesinde ağırladığı San Antonio Spurs'ü 99-91 mağlup etti. Seride durumu 4-1 yapan Warriors, konferans yarı finalinde New Orleans Pelicans'ın rakibi oldu.
Warriors'ı galibiyete 25 sayı 6 ribaunt 5 asistle oynayan Kevin Durant, 17 sayı 19 ribaunt 7 asistle double-double yapan Draymond Green ve 24 sayı 5 ribaunt üreten Klay Thompson taşıdı. Spurs'te LaMarcus Aldridge'in 30 sayı 12 ribaunt ve Patty Mills'in 18 sayı 5 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.