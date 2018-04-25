Warriors seriyi evinde kapattı

Öztekin: Başakşehir’i nasıl yendiysek Beşiktaş’ı da yenmek istiyoruz

1 PFDK'dan F.Bahçe'ye 3 maç ceza PFDK, derbide yaşanan olayların ardından Fenerbahçe'ye 3 maç seyircisiz oynama cezası verdi. Kırmızı kart gören Pepe ise 1 maç ceza aldı.

2 Beşiktaş derbiye çıkmamayı düşünüyor TFF'nin aldığı karar sonrası gözler Beşiktaş'a çevrildi. Siyah-beyazlı yönetim, Divan Kurulu toplantısının ardından maça çıkıp çıkmamakla ilgili kararını verecek.

3 TFF olaylı derbiyle ilgili kararını verdi Tatil edilen F.Bahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili kararını vermek için toplanan TFF Yönetim Kurulu, maçın kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.

4 Süper Lig şampiyonu ne kadar kazanıyor Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayacak olan takım, toplamda 170 milyon lirayı kasasına koyacak.

5 Trabzonspor: Şampiyonluğumuzu malzeme etmeyin Trabzonspor Kulübü, olaylar nedeniyle tatil edilen Beşiktaş-F.Bahçe derbisiyle ilgili sert bir açıklama yaptı.

6 Trabzonspor'da gönderilecek isimler netleşti Trabzonspor'un yeni yönetimi, sezon sonunda 8 isimle yolları ayırma kararı aldı. İdareciler, Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak'tan da maaşlarında indirip talep edecek.

7 Salah Eto'o'nun rekorunu kırdı Liverpool-Roma maçında 2 gol atıp 2 de asist yapan Mohamed Salah, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir sezonda en fazla gol atan Afrikalı futbolcu oldu.

8 Fikret Orman derbi primini belirledi Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, Galatasaray'ı deplasmanda yenmeleri durumunda oyuncularına 1 milyon TL prim dağıtacağı öğrenildi.

9 Fatih Terim ve Şenol Güneş'in derbi taktikleri Fatih Terim'in, pazar günü oynanacak dev derbi öncesi Talisca'nın hava hakimiyetini azaltmak için çalışmalar yaptırdığı öğrenildi. Şenol Güneş ise Gomis-Rodrigues bağlantısını kesmeyi planlıyor.