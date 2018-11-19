Ensonhaber.com'a dön

Warriors üst üste 3. kez kaybetti

Golden State Warriors, Stephen Curyy'nin yokluğunda üst üste 3. yenilgisini San Antonio Spurs'ten aldı.

Yorum Yap

Kevin Durant ile Draymond Green arasındaki tartışma ve sakatlıklardan dolayı zor günler geçiren son 2 yılın şampiyonu Golden State Warriors, üst üste 3. mağlubiyetini aldı.

San Antonio Spurs'ün sahasında 104-92 mağlup ettiği Warriors böylece son 7 maçının 5'ini kaybetti. Spurs'ü galibiyete, 24 sayı, 18 ribauntla double double yapan LaMarcus Aldridge, 20 sayı, 9 asist, 6 ribauntla oynayan DeMar DeRozan ve 19 sayı, 5 ribaunt, 3 blok üreten Rudy Gay taşıdı.

Warriors'ta Durant'in 26 sayı, 10 ribaunt, 6 asist ve Klay Thompson'ın 25 sayılık performansı skoru değiştirmeye yetmedi.

SONUÇLAR

Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies: 87-100
Miami Heat-Los Angeles Lakers: 97-113
Orlando Magic-New York Knicks: 131-117
Washington Wizards-Portland Trail Blazers: 109-119
San Antonio Spurs-Golden State Warriors: 104-92

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM