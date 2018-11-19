Warriors üst üste 3. kez kaybetti

Kevin Durant ile Draymond Green arasındaki tartışma ve sakatlıklardan dolayı zor günler geçiren son 2 yılın şampiyonu Golden State Warriors, üst üste 3. mağlubiyetini aldı.

San Antonio Spurs'ün sahasında 104-92 mağlup ettiği Warriors böylece son 7 maçının 5'ini kaybetti. Spurs'ü galibiyete, 24 sayı, 18 ribauntla double double yapan LaMarcus Aldridge, 20 sayı, 9 asist, 6 ribauntla oynayan DeMar DeRozan ve 19 sayı, 5 ribaunt, 3 blok üreten Rudy Gay taşıdı.

Warriors'ta Durant'in 26 sayı, 10 ribaunt, 6 asist ve Klay Thompson'ın 25 sayılık performansı skoru değiştirmeye yetmedi.

SONUÇLAR

Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies: 87-100

Miami Heat-Los Angeles Lakers: 97-113

Orlando Magic-New York Knicks: 131-117

Washington Wizards-Portland Trail Blazers: 109-119

San Antonio Spurs-Golden State Warriors: 104-92