Warriors üst üste 6. kez deplasmanda kaybetti

Stephen Curry'nin sakatlığını atlatıp döndüğü karşılaşmada Golden State Warriors, Detroit Pistons deplasmanından galibiyet çıkaramadı. Son 2 yılın şampiyonu, üst üste 6. deplasman mağlubiyetini yaşadı.
Detroit'i galibiyete, 26 sayı, 6 ribaunt, 5 asist üreten Blake Griffin ve 16 sayı, 19 ribauntla double double yapan Andre Drummond taşıdı.
Golden State'te Kevin Durant'in 28 sayı, 7 asist, 6 ribaunt, Stephen Curry 27 sayı, 5 ribaunt ve Klay Thompson'ın 21 sayı, 8 ribauntluk performansı yenilgiyi önleyemedi.
Sonuçlar
New York Knicks-Milwaukee Bucks: 136-134 (uzatmada)
Detroit Pistons-Golden State Warriors: 111-102
Washington Wizards-Brooklyn Nets: 102-88
Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors: 95-106
Houston Rockets-Chicago Bulls: 121-105
Minnesota Timberwolves-Boston Celtics: 109-118
Sacramento Kings-Indiana Pacers: 111-110