Warriors uzatmada kaybetti

Los Angeles Clippers, konuk ettiği son şampiyon Golden State Warriors'ı uzatmalarda 121-116 yendi.

Bu sezon 8. maçını kazanan Clippers'ta Lou Williams 25 sayı ve 6 asist, Montrezl Harrell 23 sayı ve 8 ribaunt, Tobias Harris ise 17 sayı, 8 ribaunt ve 5 asistle takımına galibiyeti getiren oyuncular oldu. Bu sezon 3. maçını kaybeden lider Warriors'ta Kevin Durant 33 sayı, 11 ribaunt ve 10 asistle "triple-double" yaptı. Klay Thompson'ın 31 sayı kaydettiği Warriors'ta all-star Stephen Curry, sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

SONUÇLAR

Washington Wizards-Orlando Magic: 117-109

Miami Heat-Philadelphia 76ers: 114-124

Toronto Raptors-New Orleans Pelicans: 110-126

Chicago Bulls-Dallas Mavericks: 98-103

Memphis Grizzlies-Utah Jazz: 88-96

Minnesota Timberwolves-Brooklyn Nets: 120-113

Oklahoma City Thunder-Phoenix Suns: 118-101

Sacramento Kings-San Antonio Spurs: 104-99

Los Angeles Clippers-Golden State Warriors: 121-116