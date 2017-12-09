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Warriors'ı Durant taşıyor

Curry'den yoksun olan Warriors, bir diğer yıldızı Durant önderliğinde galibiyet serisini sürdürüyor.

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Warriors'ı Durant taşıyor

NBA'in son şampiyonu Golden State Warriors, sakatlığı devam eden Stephen Curry'nin yokluğunda deplasmanda Detroit Pistons'ı 102-98'lik skorla geçerek galibiyet serisini sürdürdü.

36 SAYI KAYDETTİ

Üst üste 6'ncı maçını kazanan Warriors'ta Kevin Durant 36 sayı, 10 ribaunt, 7 asist ve 5 blokluk performansıyla maçın yıldızı olurken, Klay Thompson ise 21 sayı kaydetti.

Art arda 5. maçını kaybeden Pistons'ta Avery Bradley 25, Reggie Jackson 16 sayı, Andre Drummond ise 8 sayı ve 17 ribauntla maçı tamamladı.

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