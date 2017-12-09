Warriors'ı Durant taşıyor

NBA'in son şampiyonu Golden State Warriors, sakatlığı devam eden Stephen Curry'nin yokluğunda deplasmanda Detroit Pistons'ı 102-98'lik skorla geçerek galibiyet serisini sürdürdü.
36 SAYI KAYDETTİ
Üst üste 6'ncı maçını kazanan Warriors'ta Kevin Durant 36 sayı, 10 ribaunt, 7 asist ve 5 blokluk performansıyla maçın yıldızı olurken, Klay Thompson ise 21 sayı kaydetti.
Art arda 5. maçını kaybeden Pistons'ta Avery Bradley 25, Reggie Jackson 16 sayı, Andre Drummond ise 8 sayı ve 17 ribauntla maçı tamamladı.