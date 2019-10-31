Warriors'ta Curry'nin şok sakatlığı

Stephen Curry, takımının Chase Center'da Phoneix Suns'ı konuk ettiği maçta şanssız bir sakatlık yaşadı.

THOMPSON'DAN SONRA CURRY

Yıldız oyuncu, 3. çeyrekte 83-54 geride oldukları maçta Suns'ın pivotu Aron Baynes ise girdiği mücadelede kafa üstü yere düştü. Curyy, 3. çeyreğin bitimine 8.31 dakika kala başını tutarak soyunma odasına gitti. Willie Cauley-Stein, Curry'nin yerine oyuna girip 2 serbest atış kullanırken, Warriors yıldız oyuncuyla ilgili kötü haberi verdi.

Kalifornia ekibinden yapılan açıklamaya göre oyuncunun sol eli kırıldı. Ne kadar salonlardan uzak kalacağı belli olmayan Curry, geceye 24 sayı, 6.7 asist ve 5 ribaunt ortalamasıyla başladı.

Phoneix karşısında da salonda 21 dakika kalan Curry, 9 sayı, 6 asist ve 5 ribauntla oynadı. Sezon başında Kevin Durant'ın Brooklyn'e gitmesi, bir başka yıldız Klay Thompson'ın da 2 Temmuz'da aşil tendonundan ameliyat olması ve muhtemelen bu sezon oynamayacak olmasının ardından sezona sıkıntılı başlayan Warriors'ı, Curry'nin sakatlığıyla iyice zor günler beklkiyor.