Warriors'tan 6 maçlık galibiyet serisi

Golden State Warriors, New Orleans Pelicans'ı 131-121 yenerek galibiyet serisini 6 maça çıkardı.
Takım olarak 39 asist üreten Warriors'ın all-star oyun kurucusu Stephen Curry, 37 sayı ve 9 asistle sahanın en etkili ismi oldu. Kevin Durant 24 sayı, 8 asist, 5 ribaunt, Draymond Green de 16 sayı, 14 ribaunt, 8 asistle oynadı. Pelicans cephesinde Jrue Holiday 28 sayı, 9 asist, Nikola Mirotic 26 sayı, 12 ribaunt, Anthony Davis 17 sayı, 12 ribaunt, 7 asist ve E'Twaun Moore 21 sayıyla mücadele etti.
TOPLU SONUÇLAR
Brooklyn Nets-Detroit Pistons: 120-119 (uzatmada)
Chicago Bulls-Denver Nuggets: 107-108 (uzatmada)
Minnesota Timberwolves-Utah Jazz: 128-125
New York Knicks-Indiana Pacers: 101-107
Golden State Warriors-New Orleans Pelicans: 131-121
Los Angeles Lakers-Dallas Mavericks: 114-113
Phoenix Suns-San Antonio Spurs: 90-120