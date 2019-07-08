Warrios, Iguodala'nın formasını emekli ediyor

NBA'nin son 4 yılında 3 kez şampiyon olan Golden State Warriors, bu başarılarında büyük pay sahibi olan deneyimli oyuncularının formasını emekli etmeye hazırlanıyor.

9 NUMARA EMEKLİ OLACAK

Golden State Warriors'un sahibi Joe Lacob, 2013-14 sezonunun başından bu yana takımla mücadele eden 35 yaşındaki deneyimli oyuncu Andre Iguodala'nın formasını emekli etmeyi düşündüklerini açıkladı.

Böylece, Andre Iguodala'nın 6 yıldır terlettiği "9" numaralı forma, organizasyonda bir başka oyuncu tarafından giyilemeyecek

NBA yaz transfer sezonu başladığında Golden State Warriors, üç takımlı bir takasla Iguodala’yı Memphis Grizzlies‘e göndermiş ve bu takasın bir parçası olarak Brooklyn Nets'ten D’Angelo Russell’ı kadrosuna katmıştı.

Veteran oyuncu, Golden State Warriors formasıyla çıktığı 413 normal sezon maçında 7.3 sayı, 3.9 ribaund ve 3.4 asist ortalamaları tutturmuştu. Warriors'un beş sene üst üste NBA Finalleri’ne çıkmasında büyük pay sahibi olan Iguodala, 2015 NBA Finalleri’nin MVP’si (En Değerli Oyuncu) seçilmişti.