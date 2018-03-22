Watford, Fenerbahçeli Josef'e talip

İngiliz ekiplerinden West Bromwich Albion, Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza için sarı-lacivertli ekibe teklif yapmıştı. Bir başka Premier Lig ekibi Watford da Sambacı'yı kadrosuna katmakta ısrarcı.

ARADAKİ FARK 4 MİLYON EURO

Watford'un Josef de Souza için Fenerbahçe'ye 12 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu öğrenildi. Watford'un Josef de Souza Ancak bu teklifi şimdilik kabul etmeyen sarı-lacivertlilerin İngilizler'den 16 milyon euro talep ettiği bildirildi.

JAVİ GARCİA ONU ISRARLA İSTİYOR

İngiliz temsilcisinde teknik direktör Javi Gracia'nın Fenerbahçe'nin maçlarını takip ettiği ve Josef de Souza'yı ısrarla kadrosunda görmek istediği öğrenildi. Watford ve F.Bahçe arasındaki görüşmeler halen devam ediyor.

SÖZLEŞMESİ 1 YIL SONRA BİTİYOR

Çalışkanlığıyla F.Bahçe taraftarının gönlünde taht kuran Josef, bu sezon 31 maçta forma giydi ve 2 gol, 1 asist üretti. Brezilyalı oyuncunun F.Bahçe ile olan sözleşmesi 2019 yılının Mayıs ayında sona eriyor.