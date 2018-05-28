Wawrinka, Roland Garros'a erken veda etti

Sezonun ikinci Grand Slam'i Roland Garros'un ikinci gününde geçtiğimiz yılı finalisti Stan Wawrinka, rakibi Guillermo Garcia-Lopez'e 2-6, 6-3, 6-4, 6-7 ve 3-6'lık setlerle yenilerek turnuvanın ilk turunda elendi.
Son dönemde yaşadığı sakatlıklar sebebiyle dünya klasmanında 30. basamağa kadar gerileyen ve Roland Garros'a 23 numaralı seribaşı olarak Wawrinka, final setine uzayan maçta nükseden diz sakatlığının da etkisiyle Garcia-Lopez'e boyun eğdi ve Fransa'ya erken veda etmiş oldu.
33 yaşındaki İsviçreli tenisçi, 2015 yılında bu turnuvayı kazanmayı başarmıştı. Dünya 67 numarası Guillermo Garcia-Lopez ikinci turda Karen Khachanov ile karşılaşacak.