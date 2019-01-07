Wayne Hennessey: Nazi selamı vermedim

Crystal Palace kalecisi Wayne Hennessey, takım arkadaşları ile birlikte çekildiği fotoğrafta Nazi selamına benzer bir poz verdi.
"TAMAMEN TESADÜF"
Palace'ın orta saha oyuncusu Max Meyer tarafından paylaşılan fotoğrafta, sağ kolunu havaya kaldırarak poz veren Hennessey sosyal medyada tepki topladı.
Twitter üzerinden bir açıklama yapan Hennessey, "Resmi çeken kişiye seslenmek ve sesimi duyurabilmek için elimi ağzımın üzerine koydum. Herkes böyle bir şey yapmayacağımı bilir. Benzerlik kesinlikle tesadüftür." dedi.