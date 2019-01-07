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Wayne Rooney gözaltına alındı

Wayne Rooney, aşırı alkol aldı ve etrafındakileri rahatsız etti. İngiliz futbolcu bu hareketleri sonrası gözaltına alındı.

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Wayne Rooney, bir kez daha saha dışı olaylarıyla gündemde. Futbol hayatını Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdüren Rooney, havalimanında aşırı alkolden ötürü etrafı rahatsız ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

KEFARETLE SERBEST KALDI

Olay, İngiliz futbolcunun günübirlik Suudi Arabistan seyahatinden döndükten sonra gerçekleşti. Rooney'nin basın sözcüsü, oyuncunun uçakta uyku hapları ve alkolü bir arada kullanmasıyla kontrolü kaybettiğini söyledi. Rooney, 25 dolarlık kefaret bedeli ve 91 dolarlık cezayı ödeyerek serbest kaldı.

Amerikan Ulusal Futbol Ligi MLS ekiplerinden DC United forması giyen 33 yaşındaki futbolcunun, 2017'de alkollü araç kullandığı gerekçesiyle sürücü lisansına el koyulmuştu

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