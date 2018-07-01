Wayne Rooney takıma liderlik edecek

Yeni takımı ile çalışmalara başlayan Wayne Rooney, antrenmanlardaki keyfi ile dikkat çekiyor. DC United transferi ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İngiliz yıldız, çok istediği bir karar aldığını söyledi.

Rooney, "Yaklaşık altı haftadır bu transferin gerçekleşeceğini biliyordum. Takım sahipleriyle, menajerle ve teknik ekiple görüşüp, fikirlerini ve projelerini dinledim. Gelecek planları beni heyecanlandırdı ve bu ekibinin bir parçası olmak istedim. Farklı bir yerde farklı bir kültürdeyim. Hayatım değişecek. Ailem ve çocuklarım için de büyük bir değişim kararı oldu. Ancak çok mutluyuz" ifadesini kullandı.

Hedeflerinden de bahseden 32 yaşındaki oyuncu, "Son haftalarda maçları yakından takip ediyorum ve takımda büyük bir potansiyel görüyorum. Çok yetenekli oyuncular var. Saha içinde biraz liderlik edilmeleri gerekiyor. Bunu yapabileceğimi düşünüyorum. Şehri gezme fırsatım da oldu. Burası harika bir yer. New York ya da Los Angeles bana uymayabilirdi ama Washington tam bana göre bir yer. Burada amacım şampiyonluk kazanmak. " dedi

İngiltere Premier Ligi'nden MLS'in yolunu tutan Wayne Rooney'nin transferi, Birleşik Amerika'da transfer döneminin açrldrğr 10 Hemmuz'da resmiyet kazanacak.