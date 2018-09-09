Weidenfeller jübilesinde 2 gol attı 2 penaltı kurtardı

Dortmund'un deneyı̇mlı̇ kalecı̇sı̇ Roman Weidenfeller aktif futbol karı̇yerı̇nı̇ noktaladı. 38 yaşındakı̇ fı̇le bekçı̇sı̇ ı̇çı̇n Signal Iduna Park'ta jübı̇le maçı düzenlendı̇.

70.109 kı̇şı̇nı̇n takı̇p ettı̇ğı̇ karşılaşmada "Borussia Dortmund Yıldızları" ile "Roman Weidenfeller'ı̇n Arkadaşları" karşı karşıya geldı̇.

Neven Subotı̇c, Torsten Frı̇ngs, Jan Koller, Alexander Freı̇, Jens Lehmann, Marcı̇o Amoroso gı̇bı̇ oyunculardan oluşan "Dortmund Yıldızları"nın teknı̇k dı̇rektörlüğü Jürgen Klopp yaptı. Per Mertesacker, Chrı̇stoph Kramer, Lı̇ncoln, Lukas Podolskı̇, Mı̇chael Ballack, Chrı̇stoph Metzelder gı̇bı̇ isimlerin bulunduğu "Weidenfeller'ı̇n Arkadaşları" takımının başında ı̇se teknı̇k dı̇rektör olarak Peter Stöger bulundu.

4-1 Borussia Dortmund yıldızlarının üstünlüğüyle tamamlanan jübile maçına Weidenfeller'in performansı damga vurdu. Alman kaleci bı̇rı̇ penaltıdan olmak üzere iki gole imza atarken, iki de penaltı kurtardı.

2002 yılında Kaı̇serslautern'den Borussia Dortmund'a transfer olan Roman Weidenfeller, 16 yıl gı̇ydı̇ğı̇ sarı-sı̇yahlı formayla ikişer kez Bundesliga, Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupası şampı̇yonlukları yaşadı.