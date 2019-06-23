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Welbeck G.Saray formalı fotoğrafını beğendi

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Dany Wellbeck, yaptığı hareketle sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

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Danny Welbeck, Galatasaray taraftarıyla iletişim kurmaya başladı.

Arsenal'le sözleşmesi sona ermek üzere olan 28 yaşındaki İngiliz golcü, Sarı-Kırmızılı bir taraftarın kendisine Galatasaray forması giydirdiği sosyal medya gönderisini beğenince kafaları karıştırdı.

Uzun süredir Cim Bom'un transfer gündeminde yer alan, ancak çok sık yaşadığı sakatlıklar sebebiyle istikrar sağlayamayan tecrübeli futbolcu, yaz döneminde kendisine yeni bir kulüp bulmaya çalışacak.

Galatasaraylı idarecilerin, hakkındaki detaylı sağlık raporlarına ulaşmaya çalıştığı Welbeck'in sosyal medyada yaptığı bu hamleler, taraftarlar arasında heyecan yaratmış durumda.

Oyuncunun bonservisinin elinde olması, Aslan'ın iştahını kabartan en önemli unsurlardan biri. Ancak kronik sakatlığı, teknik ekipte endişe yaratıyor. Geçtiğimiz haftalarda menacerler aracılığıyla yapılan ilk görüşmede, Welbeck'in yıllık 5 milyon Euro garanti maaş talebinde bulunduğu iddia edilmişti.

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