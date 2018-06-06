Fenerbahçe Luis Enrique'yi getiriyor

Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna Ali Koç'un oturmasıyla birlikte en çok merak edilen konu yeni teknik direktörün kim olacağıydı.

Aykut Kocaman ile yola devam etmeme kararı alan Koç, başkan seçilmeden önce dünyaca ünlü hocalarla görüşmüştü.

5 ADAY VARDI

Ali Koç, Laurent Blanc, Maurizio Sarri, Jorge Jesus, Marcelo Bielsa ve Luis Enrique arasında İspanyol teknik adamda karar kıldı.

Barcelona'dan ayrıldığından beri boşta olan 48 yaşındaki teknik direktörün Fenerbahçe'nin başına geçmesi bekleniyor.

Türkiye'yi yakından tanıyan ve Celta Vigo'dan Enrique'nin eski öğrencisi olan Welliton da, Enrique'nin Fenerbahçe'ye gideceğini söyledi.

WELLİTON: ANLAŞMA SAĞLANDI

Türkiye'de Mersin İY ve Kayseri formaları giyen şu sıralarda ise kariyerini Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Sharjah'ta sürdüren 31 yaşındaki forvet, "Luis Enrique ile Celta Vigo'da birlikte çalıştım. Hücum anlayışını benimseyen bir teknik direktör. Onun Türkiye'ye gideceğini duydum, hatta anlaşmanın olduğunu bile" dedi.