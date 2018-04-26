Wembley Stadı satılıyor

berler Fulham ve NFL takımı Jacksonville Jaguars'ın sahibi Shahid Khan, Wembley Stadı'nı satın almak için İngiltere Futbol Federasyonu'na resmi teklif sundu. Federasyon da yapılan teklifi doğruladı. Khan'ın stadyumu satın almak için yaklaşık 500 milyon Sterlin teklif ettiği gelen haberler arasında.

2002'DE YIKILMIŞTI

Pakistan asıllı Amerika Birleşik Devleti vatandaşı Shahid Khan, 2012'de Forbes Dergisi'nin en zengin 400 ABDli listesinde 70. sırada yer almıştı. İlk olarak 1923 yılında kapılarını İngiliz futbolseverlere açan Wembley, 2002 yılında yıkılmıştı.

İnşa süreci yaklaşık 5 yıl süren ve 2007 yılında yaklaşık 830 milyon Sterlin'lik bir maliyetle açılan ve 90 bin kişi kapasiteli stat İngiltere Milli Takımı maçlarının yanı sıra rubgy, amerikan futbolu ve boks müsabakaları ile konserlere ev sahipliği yapıyor.