Wenger: Alexis'in gidişi Van Persie kadar acı vermez

"Taraftarlarımız bu ayrılığa kendilerini hazırladı" diyen Wenger, Van Persie'nin Manchester United'a gittiği dönemde daha çok hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

Arsenal 6 yıl içinde ikinci futbolcusunu Manchester United'a uğurlamaya hazırlanıyor. Kırmızı Şeytanlar 2012'de renklerine bağladığı Robin van Persie'nin ardından Alexis Sanchez'i de Londra kulübünden koparıyor. Ancak Arsenal Menajeri Arsene Wenger, bu transferin Londra kulübü taraftarlarını çok üzmeyeceği kanaatinde.

VAN PERSİE'NİN GİDİŞİYLE KIYASLADI

Fransız çalıştırıcı, Robin van Persie'nin ayrıldığı dönemde daha büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi. Hollandalı futbolcuyu 2004'te Feyenoord rezerv takımından transfer ettiklerini hatırlatan Fransız menajer, Van Persie'nin Arsenal'de çok ciddi bir gelişim sağladıktan sonra ayrıldığını anımsattı.

Wenger, "Bu bizim için en acı verici ayrılıklardan biriydi. Ancak şu an taraftarlarımız Alexis'in sözleşme yenilemeyeceğini kabullenmiş durumda. Bununla birlikte Alexis'in Manchester United'a gitmesi halinde Mkhitaryan'ın da bize gelme durumu söz konusu olacağından yaşanacak ayrılık daha az acı verici olacaktır" değerlendirmesini yaptı.