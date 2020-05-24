Wenger: Arsenal'e hiçbir şartta geri dönmeyeceğim

2018 yazında 22 yıl boyunca sürdürdüğü Arsenal'deki teknik direktörlük görevinden ayrılan Arsene Wenger, ses getirecek açıklamalarda bulundu.

Arsenal'den ayrıldıktan sonra hiçbir takım çalıştırmayan Fransız teknik adam geçtiğimiz yıl FIFA Dünya Futbol Geliştirme Direktörü olarak atanmıştı.

''ARSENAL'DAN TAMAMEN VE KESİN AYRILDIM''

beIN Sports'a konuşan Wenger; Arsenal'e herhangi bir görevle geri dönüp dönmeyeceği yönündeki bir soruya, "Kendime her zaman Arsenal'dan tamamen ve kesin olarak ayrıldığımı söyledim. Verdiğim karar da tam olarak bu." şeklinde yanıt verdi.