Wenger: Çok teklif aldım

Arsenal'den ayrılması kesinleşen Arsene Wenger'in önümüzdeki sezon hangi takımı çalıştıracağı büyük merak konusu.

Sorunun cevabını Fransız teknik adamın kendisi de bilmiyor çünkü henüz bir karar vermiş değil.

Wenger, ''Tahmin ettiğimden daha çok teklif aldım. Ama şu an işime odaklanmış durumdayım. Herhangi bir değerlendirme yapmış değilim. Sözleşmemin son gününe kadar burada çalışmak istiyorum. Elbette aktif olacağım. Beynim çalışmayı talep ediyor. Yönetme konusunda çok büyük bir deneyeyim var. Çalışmaya devam edeceğim. Henüz ne yapacağımı bilmiyorum.'' şeklinde konuştu.