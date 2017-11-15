Wenger: Milli Takım çalıştırma zamanım geliyor

Arsenal Menajeri Arsene Wenger, kulübünü Premier Lig'de başarıya ulaştırmak için tüm enerjisiyle görevinin başında olduğunu ama yakın bir gelecekte milli takımlarda görev alabileceğini söyledi.

WENGER'DEN MİLLİ TAKIM SİNYALİ

1996'dan beri başında bulunduğu Arsenal ile 21 yılda 3 lig şampiyonluğu ve 7 FA Cup zaferi yaşayan 68 yaşındaki Fransiz teknik adamın ismi medyada İngiltere ve Fransa da dahil farklı milli takımlarla anılıyor.

1996'da Atlanta Olimpiyatları'nda Japonya Milli Takımı'nın başında olan Wenger, "Günün birinde milli takımlarda görev alabilirim. Ama bugüne kadar hep bir kulüp takımı temposunu yaşadım çünkü gerçek test budur. Yine de şunu çok iyi biliyorum; bu tempoyu sürekli kaldıracak fiziksel konumda olmayacağım. Bir gün milli takım teknik direktörlüğüne geçeceğim. Hayatım futbol ama fiziksel durumum da önemli. Bakarsınız Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda bir milli takımın başında olurum" diye konuştu.