Wenger: Önce Arsenal'e bağlıyım, sonra profesyonelim

Arsenal'i uzun yıllar çalıştırmasının ardından iki sezondur boşta olan Arsene Wenger, önemli açıklamalarda bulundu.

"İNGİLTERE'DEN ALDIĞIM TEKLİFLERİ ARSENAL'E OLAN BAĞIM YÜZÜNDEN REDDETTİM"

İngiltere'de Arsenal dışında takım çalıştırmayacağını vurgulayan Arsene Wenger, "Arsenal ile olan bağım sebebiyle Premier Lig'de çalışmak istemiyorum. İngiltere'den birçok teklif aldım ancak reddettim. Önce Arsenal'e bağlıyım, sonra profesyonelim" dedi.

Arsenal kariyeri hakkında da konuşan Wenger, "İnsanlar her yıl sizden daha fazlasını istiyor. Bunu Arsenal'de deneyimledim. 20 yıl üst üste ilk dörtte yer aldık ve sonunda bu da yetersiz geldi. Bugün, Şampiyonlar Ligi'ne katılırsa insanlar çok mutlu olur." ifadelerini kullandı.

Fransa basınından Le Parisien, Lyon Başkanı Aulas'ın, Sylvinho'nun yerine Arsene Wenger ya da Laurent Blanc'ı getirmek istediği iddia edildi.