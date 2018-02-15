Wenger'den UEFA'ya Aubameyang eleştirisi

Arsenal, UEFA Avrupa Ligi Son 32 turunda bu akşam Östersunds’a konuk olacak. Ön eleme turunda Galatasaray'ı saf dışı bırakan İsveç ekibi, tarihinin en önemli sınavında Arsenal'i ağırlayacak.

Karşılaşma öncesi basın toplantısı düzenleyen Arsene Wenger, saha zeminiyle ilgili endişelerini dile getirirken Aubameyang’dan faydalanamayacak olmasını eleştirdi. Suni çim zemine uyum sağlamak zorunda olduklarını belirten Arsenal çalıştırıcısı, teknik kapasiteleriyle bu dezavantajı ortadan kaldırmaya çalışacaklarını söyledi.

Wenger, Aubameyang'ın sezonun ilk yarısında Borussia Dortmund formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynaması nedeniyle Avrupa Ligi'nde oynamayadığını hatırlattı. Söz konusu talimatın artık eskidiğini belirten Arsenal menajeri, UEFA'nın konuyla ilgili bir çalışma gerçekleştirmesi gerektiğini belirtti.

Wenger, "Bana kalırsa kulüpler bu talimatın yürürlükte kalmasını artık istemiyor. Sezon ortasında 50-60 milyon Sterlin vererek aldığınız oyuncuyu talimata aykırı olduğu için oynatamıyorsunuz. Bu garip" dedi.