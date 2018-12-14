Wenger'den Zidane'a İngiltere'ye git tavsiyesi

Geçen sezonun sonunda 22 yıl çalıştırdığı İngiltere Premier League ekiplerinden Arsenal'ın başından ayrılan ve o dönemden beri herhangi bir takım çalıştırmayan Fransız teknik adam Arsene Wenger, vatandaşı Zinedine Zidane'a tavsiyelerde bulundu.

6 ŞAMPİYONLUK ADAYI OLAN TEK LİG

Wenger, Zidane'a eğer futbol dünyasının üstlerinde yer almak istiyorsa, bugünlerde seçmesi gereken yerin İngiltere'den olması gerektiğini söyledi. Brexit sonrası İngiltere Premier League'in finansal gücünün devam edip etmeyeceğinin beklenmesi gerektiğini belirten 69 yaşındaki teknik adam, "İngiltere 6 farklı şampiyonluk adayının çıkabildiği tek lige sahip. Bazı ülkelerin liglerinde şampiyon Aralık ayında belli oluyor. Hatta Fransa'da Eylül ayında belli oluyor." dedi.

Zidane'ın işinin çok zor olduğunun altını çizen Wenger, "Dünyanın en iyi kulübünden başarılarla ayrıldı. Şimdi ya en iyi ikinci kulübü bulması ve Şampiyonlar Ligi'nde zirveye oynaması lazım, ya da kaliteli bir takımda uzun vadeli bir projeyi üstlenip onları Avrupa'nın zirvesine taşıması lazım." şeklinde görüş bildirdi.

Zidane, Real Madrid ile üst üste 3 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak kırılması zor bir rekoru üstlendikten sonra geçen sezonun sonunda takımdan ayrılmıştı.