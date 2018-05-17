Wenger'in en büyük pişmanlığı Ronaldo'yu kaçırmak

Arsenal'le vedaya hazırlanan menajer Arsene Wenger, en büyük transfer pişmanlığının Cristiano Ronaldo olduğunu söyledi ve ekledi, "Kulüp tarihini değiştirebilirdi."

Kulüp internet sitesine açıklamalarda bulunan Arsene Wenger, "Kaçırdığımız oyuncu denilince aklıma Ronaldo geliyor" dedi. Annesi ve kendisinin transfer için İngiltere'ye geldiğini söyleyen Wenger, "İmza atmaya çok yakındı. Araya Manchester United girdi ve o sırada Carlos Queiroz yardımcı antrenörleriydi. United, Sporting Lizbon ile oynamıştı ve Ronaldo sıradışı bir performans göstermişti. Ona imzayı attırdılar" diye konuştu.

"İMZA ATMAYA YAKINDI"

"Thierry Henry ve Ronaldo'nun birlikte oynadığını düşünebiliyor musunuz?" diyen Fransız çalıştırıcı, "Daha sonra Manchester United Ronooy, Ronaldo ve Van Nistelrooy'u biraraya getirdi. Sıradışı bir takım kurdular. O takımda Giggs ve Scholes da vardı. Bu tarihi biraz değiştirdi" ifadelerini kullandı.

Transfer görüşmelerinin detayını da paylaşan Wenger, "4.5 milyon Pound'luk teklif yaptık. Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes ile Paris'te görüştük. Aynı zamanda Sporting'in de temsilciliğini yapıyordu ve transfere çok yaklaşmıştık. Ancak Manchester United 12 milyon Pound verdi ve transferi bitirdi. O dönemde biz bu parayı ödeyemezdik" sözleriyle transfer görüşmelerini yıllar sonra dile getirdi.

Manchester United'a transfer olan Ronaldo, İngiliz ekibiyle 3 Premier Lig ve 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı. Portekizli ilk Altın Top ödülünü de Manchester United'da kazandı. 2009'da Real Madrid'e rekor bir ücretle giden Ronaldo, seviyeyi daha da yukarı çıkardı ve İspanyol ekibiyle 346 maçta 449 gole imza attı.